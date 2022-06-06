В Крыму разоблачена схема вымогательства за подключение к электроэнергии

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Сотрудники управления ФСБ взяли на «горячем» очередного посредника в передаче взяток руководителям госпредприятия «Крымэнерго».

Об этом сообщает управление ФСБ по Крыму и Севастополю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Схема вымогательства денег проста – потребитель обращается за подключением электроэнергии, ему выставляют невыполнимые условия, но рекомендуют обратиться к посреднику для достижения результата.

Посредник, бывший сотрудник «Крымэнрего», гарантировал положительное решение о подключении к сетям за 230 тысяч рублей, часть из которых, по его слова предназначается для руководителей предприятия.

При получении денег посредника задержали. Собранные материалы пойдут в следственные органы. Но буквально на днях представители Общероссийского народного фронта призвали республиканские власти и «Крымэнерго» разобраться с длительными задержками в подключении жилых домов и целых сел к электросетям.

Люди заключают договоры о технологическом присоединении, полностью оплачивают услугу по тарифу, но никаких работ не производится. Причем даже решения суда и штрафы не могут заставить энергетиков выполнить свои обязательства по договорам от 2018-19 годов.

Представители ОНФ считают, что проблема системная, и «Крымэнерго» надо пересмотреть организацию работы.

Еще в 2018 году глава Крыма Сергей Аксенов потребовал провести кадровые ротации в «Крымэнерго», после того, как стало известно о мошеннической схеме организации подключения к энергосетям. Тогда на взятке в 1,5 миллиона рублей задержали четверых посредников, которые содействовали в выполнении энергетиками обязательств по договору о техническом присоединении.