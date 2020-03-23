В Крыму разоблачили коронавирусные фейки Чубарова

23.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Меджлисовцы ищут себе место в новой политической реальности и пытаются показать свою важность, воспользовавшись эпидемией коронавируса.

Об этом «ПолитНавигатору» заявили крымские политические эксперты, комментируя недавнее заявление главы запрещенного в РФ Меджлиса Рефата Чубарова.

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Так, экстремист в своем блоге обвинил крымскую власть в бездеятельности при борьбе с коронавирусом. Напомним, в минувшие выходные на полуострове был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом – местный житель привез его из Франции через территорию Украины, скрыв факт своего пребывания за рубежом.

«Наши наблюдения за ситуацией в Крыму и общение с соотечественниками свидетельствуют о том, что российская оккупационная власть Крыма не осуществляет эффективных мер безопасности, направленных против расширения заболевания коронавирусом. Более того, до последних дней в Крыму на официальном уровне поощрялось пренебрежительное и насмешливое отношение людей к угрозе заболевания коронавирусом», – заявил Чубаров.

В Крыму развенчали мифы Чубарова, подчеркнув, что в республике предпринимаются все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса.

«Каких-либо других заявлений от Чубарова ожидать было бы сложно, потому что он видит соринку в чужом глазу, а не просто бревно, а целую связку бревен в глазу того государства, где он сейчас находится, он не замечает. Я сейчас, разговаривая с вами, нахожусь в режиме онлайн-лекции со студентами. Это действенная мера, потому что она ограничивает наши контакты, и это касается тысяч и тысяч человек – преподавателей и студентов.

Говорить о том, что меры не предпринимаются – это безответственное заявление, не основанное на реальных фактах. Реальные факты же говорят совсем о другом. Мы это наблюдаем и по дезинфекции транспорта, и даже по появлению разных обеззараживающих средств в магазинах и торговых центрах, и так далее, и тому подобное», – заявил политолог Сергей Киселев.

Согласен с коллегой и политический эксперт Иван Мезюхо.

«Меджлису надо думать о ситуации с коронавирусом на Украине, раз они осуществляют свою деятельность на территории этой страны. Лично я, как крымчанин, человек активно мониторящий политическую информацию в Крыму, не вижу на полуострове никакой паники, не вижу проблем, которые бы каким-то образом мешали органам власти организовывать мероприятия по профилактике коронавируса.

Напротив, мне кажется, что руководство и Севастополя, и Республике Крым сумело организовать мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции и по обеспечению населения информацией об этом заболевании. Мне кажется, что причин для паники нет.

Конечно, неприятно, что в регионе обнаружился первый заболевший коронавирусом. Тем не менее, надо меньше слушать радикалов из-за перешейка. Мне кажется, Ренату Абдурахмановичу и его сторонникам нечем заняться, они ищут свое место в новой украинской политической реальности, поэтому при каждом удобном случае используют тему Крыма для самопиара, набора политических очков и возможности напомнить о себе», – считает Мезюхо.