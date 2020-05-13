В Крыму разочаровали одиозного украинского дипломата

13.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Крымский полуостров уже никогда не будет входить в состав Украины, что бы ни заявляли сегодня в Киеве.

Об этом «Комсомольской правде» заявил крымский политолог Владислав Ганжара, давая оценку недавнему заявлению экс-главы МИД Украины Павла Климкина, сказавшего, что Крым может вернуться при продолжении санкционного давления на Россию и желании самих жителей полуострова.

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«Жители полуострова сделали свой выбор шесть лет назад, восстановлена историческая справедливость. Никакие санкции и блокады не повлияют на мнение крымчан. Кроме того нет никаких механизмов формирования у крымчан желания вернуться в состав Украины», – говорит крымский эксперт

Он подчеркнул, что тема Крыма часто становится объектом политических спекуляций среди украинских политиков.

«Эта тема для них – лучший способ манипулировать общественным мнением на Украине и скрывать реальные проблемы, существующие в этой стране. Видимо, пандемия коронавируса в мире обострила и другие хронические заболевания. В частности, у господина Климкина. Хочется отметить, что ни один прогноз, который он делал в должности министра иностранных дел, не сбылся и никогда не сбудется, потому что не существует механизма возвращения Крыма в состав Украины», – резюмировал Ганжара.