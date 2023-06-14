В Крыму разработали особый бронежилет

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Предприятия оборонно-промышленного комплекса Крыма за последние полгода увеличили выпуск продукции в 3,5 раза.

Под нужды СВО перепрофилируют свою деятельность коммерческие структуры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава Крыма Сергей Аксёнов в своем телеграм-канале отметил, что накануне в ходе встречи с военными корреспондентами президент подчеркнул, что выполнение программы по модернизации оборонно-промышленного комплекса в нашей стране идет достаточно успешно. За год производство по основным видам вооружений увеличилось в 2,7 раза, а по наиболее востребованным направлениям – в 10 раз.

«Республика Крым вносит свой вклад в общее дело на благо Родины. Все крымские предприятия ОПК максимально задействованы в производстве. Только за последние полгода объем выпускаемой продукции увеличился практически в 3,5 раза, значительно возросло количество предоставляемых рабочих мест. Например, завод «Фиолент» организовывает уже четвертую смену. Работа идет практически безостановочно», – отметил Аксёнов.

В Симферополе предприятие, оказывающее услуги по пошиву и ремонту одежды, перешло на производство бронежилетов. Помимо этого, разработали и наладили производство антирикошетов из арамидного волокна, горжетов, камербандов, наплечников, весокомпенсаторов, амортизационных подкладок, подсумок различных видов, дополнительной спино-ягодичной защиты. А самое главное – на предприятии разработали и внедрили систему быстрого сброса бронежилета.

Это металлический трос, проходящий через закрепляющие детали бронежилета. В случае ранения бойца, потянув за один конец троса в одно движение бронежилет раскрывается, давая доступ к ране. Специалисты продумали систему так, что случайно сработать конструкция не может. Проверку на прочность бронежилеты проходят на полигоне воинской части. Бронепластины получают класс защиты, перед тем как их пускают в производство бронежилетов.

«Прибыл производитель с заявлением на 5 класс защиты, но выдержал только 4 класс. Выстрелы производятся одинаковым боеприпасом – СВД и пулеметом. СВД плита выдержала, пулемет – нет. производитель пообещал нам все доработать», – пояснил военный, который фиксировал результаты проверки.

Бронепластины различного класса защиты выпускает цех по металлообработке. До начала СВО военной амуницией производители не занимались. После начала спецоперации в срочном порядке перепрофилировали деятельность под потребности фронта. По словам сотрудников предприятия, от бойцов из зоны СВО уже не единожды поступали благодарности за то, что продукция цеха спасает им жизни в сложных военных ситуациях.