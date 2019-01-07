В Крыму разрушается знаменитая историческая достопримечательность

07.01.2019, Керчь, Максим Карпенко

Лестница, ведущая на главную достопримечательность Керчи, гору Митридат, откуда открывается панорамный вид на город-герой и Крымский мост, находится в плачевном состоянии.

Ремонтные работы там начались в прошлом году и тогда же закончились. Сегодня объект культурного наследия федерального значения выглядит так, будто тут начались античные раскопки.

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При этом, еще два года назад, после визита в Керчь президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, на ремонт лестницы выделили 1,2 млрд. рублей, включив его в Федеральную целевую программу.

То, в каком сегодня состоянии находится исторический памятник, показал керченский блогер Андрей Половинкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 16-м году приехал к нам Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич, посмотрели на плачевное состояние этой лестницы и решили нам выделить деньги. Выделили миллиард 200 миллионов. В 17-м году они, как раз, выделили деньги, в 18-м году началась реконструкция. С начала 18-го года картинка не меняется… Ответственного за эту работу назначили господина Аксенова. По итогам торгов какая-то фирма выиграла, забила кучу арматуры, забетонировала, укрепила гору, натянули сетку. Фирма исчезла», – заявил Половинкин.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о провале работ по реконструкции лестницы в своем блоге. Он обвинил в этом Госкомитет по охране культурного наследия, отстранил от работы его зампредседателя и объявил о смене заказчика.

Примечательно, что аудит ремонта проводил в то время заместитель Аксенова, ныне задержанный по подозрению в коррупции Виталий Нахлупин.