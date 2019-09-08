В Крыму разрушается знаменитый артефакт советской эпохи

08.09.2019, Симферополь, Максим Карпенко

В Евпатории под угрозой уничтожения оказался уникальный советский комплекс «Плутон».

Сегодня антенны комплекса устарели и он не используется, но в советские годы здесь впервые была определена радиолокация Венеры и Меркурия, а также впервые в истории человечества было отправлено послание внеземным цивилизациям.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», сегодня общественники предлагают создать на базе комплекса музей и научный центр.

«Предлагаем сделать такой учебно-научно-образовательный центр. Можно было бы сделать не просто исторический музей, а сделать там научные лаборатории, детские центры, чтобы детям рассказывать, что такое дистанционное зондирование Земли, как изучается Земля из космоса», – заявил в эфире «Вести. Тврида» ветеран космических войск Сергей Гусев.

Эту идею поддерживает и российский космонавт Антон Шкаплеров.

«Есть те антенны, которые уже исторически себя изжили, но являются историей и достоянием нашего народа. Поэтому эта идея под Евпаторией построить космопарк, где могли бы и дети, и взрослые приезжать в Крым и кроме отдыха пойти узнать историю космоса, потрогав и увидев настоящие космические аппараты», – отметил космонавт.

Однако, эта идея вряд ли реализуется, поскольку комплекс, состоящий из восьми антенн, диаметром по 16 метров каждая не уместится на территории какого-либо музея, считает директор Интерактивного музея знаний и открытий Николай Горбунов.

«Это, наверное, мечта – получить подобный экспонат и, действительно, это историческое сооружение. Это огромный комплекс, который связан с космосом. Также я понимаю, что практически это сделать,наверное, невозможно даже. Потому что, во-первых, это огромная установка, мне сложно представить себе музей, который мог бы территориально вместить по площади эти антенны», – заявил Горбунов.

Комплекс «Плутон» был построен в 1960 году под контролем выдающегося советского ученого Сергея Королева. Он обеспечивал все программы исследования дальнего космоса, радиосвязь с помощью антенн комплекса позволял отправлять сигнал на несколько сотен миллионов километров.