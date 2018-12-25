В Крыму развернулась борьба за право возить граждан к украинской границе

25.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

В Крыму развернулась конкуренция между перевозчиками на маршрутах по направлению к границе с Украиной. Конкурируют перевозчики, утвержденные республиканскими властями и федеральными структурами.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе заявил глава правительства республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ко мне обратились перевозчики в рамках наших переговоров. Те, кто работает на линиях в направлении границы, встречает конкуренцию со стороны так называемых международных рейсов, которые получают разрешение на федеральном уровне. Не согласовывают эти рейсы с нами, произвольно выставляют расписание. При этом собирают по трассе всех пассажиров», – сказал Аксенов.

При этом он подчеркнул, что речь идет только о легальных перевозчиках.

«Что касается нелегалов, это работа правоохранительных органов. Это их функция. Нелегалов до 40% от общего количества перевозок», – сказал Аксенов.