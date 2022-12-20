В Крыму разворачивается интрига вокруг кандидата в Госдуму от региона

20.12.2022  21:26 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Выборы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия


Крымские единороссы в январе определятся с кандидатом на довыборы в Госдуму вместо сложившего депутатские полномочия Алексея Черняка.

Об этом сообщил секретарь регионального отделения ЕР, председатель Госсовета республики Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крымские единороссы в январе определятся с кандидатом на довыборы в Госдуму вместо сложившего депутатские...

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«Скажу откровенно, желающих я пока не встречал, чтобы кто-то пришел и сказал, что готов соревноваться на предварительном голосовании», – добавил Константинов и заверил, что от единороссов должен быть выдвинут самодостаточный и узнаваемый политик.

С этим готовы поспорить обозреватели, которые пророчат в новые депутаты Госдумы от Крыма новоиспеченного ЛДПРовца Виктора Бута, который провел в американской тюрьме 15 лет по обвинению в торговле оружием и поддержке терроризма. Крымские единороссы шанс протянуть кого-то вместо Черняка утратили.

В ходе самой избирательной кампании им пришлось экстренно менять заинтересовавшего следователей Евгения Кабанова, занимавшего на то время пост вице-премьера, на депутата Леонида Бабашова, а уже после выборов выслушивать за Алексея Черняка. По слухам, одним из его проступков была торговля корочками «помощника депутата Госдумы».

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