В Крыму решают вопрос с горнолыжным курортом

18.04.2019, Ялта, Максим Карпенко

В этом году в Крыму будет поставлена точка в вопросе строительства горнолыжного курорта на полуострове.

Об этом в рамках Ялтинского международного экономического форума заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министр отметил, что речь идет о научных исследованиях плато Ай-Петри и горы Чатыр-Даг.

«Мы намерены в этом году провести авторитетные исследования о том, возможно или нет организовать горнолыжный курорт на северных склонах горы Чатыр-Даг и на плато Ай-Петри. Чтобы всем было понятно – «да-да», «нет-нет» с точки зрения науки, климатологии, с точки зрения возможностей и уровня затрат», – заявил Волченко.

Как писал «ПолитНавигатор», ранее крымские экологи заявили, что намерение администрации Ялты освоить заповедное плато Ай-Петри, в частности, построив там горнолыжный курорт, кемпинги и автостоянки – это «самая безумная идея».