В Крыму решительно отмели доводы о влиянии выборов в США на поддержку Украины

Новости Украины

Победа демократов или республиканцев на выборах в американский Конгресс не будет иметь существенного влияния на ход специальной военной операции на Украине. На внешней политике США результат выборов никоим образом не отразится.

Об этом говорили эксперты – депутат Госсовета Крыма Николай Волков и экс-депутат Сергей Шувайников – в эфире «Радио Крым», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто бы ни победил, нам что в лоб, что по лбу – все едино, – считает Волков.- Сегодня Трамп заявляет, что не допустил бы того, что происходит, я бы провёл переговоры и всех остановил. Будто не при Трампе были сведены на нет «минские договоренности», или Трамп не знал о лабораториях американских фондов на территории Украины. Возможно, сегодня республиканцы имеют какие-то расчеты на то, что большинство американцев, обычных граждан, не хотят Третьей мировой войны, как любой нормальный здоровый человек не хочет никакой войны. И для того, чтобы получить голоса этих американцев, делаются подобные заявления. Это демократам больше отступать некуда, им нужно доказать, что они в полном объёме были правы, Украина поставит на колени Россию, а все процессы направлены на экономическое могущество и стабильность, в том числе в Европе, которую они, как своего основного партнёра, подавили окончательно. И нужно все это дело закрепить». «Примером того, что ничего не изменится, является Борис Джонсон – он ушел и ничего не поменялось. Никакой дружбы с Западом быть не может, их цивилизация медленно сворачивается, потому что ничего нового они не создают, они паразитируют на всем мире и хотят наши ресурсы, и пока не сменится система политических элит в целом, что республиканцы, что демократы, для нас нет никакой разницы», – уверен депутат.

Его коллега по парламентскому залу прошлых созывов Шувайников считает, что роль выборов в США по отношению к событиям на Украине сильно завышена.

«Я считаю, что у нас слишком преувеличивают отношения к выборам в Соединённых Штатах Америки, от того, кто придёт в Конгресс, победят ли республиканцы, смогут ли они получить большинство. Внешняя политика Америки не изменится, просто сейчас зашкаливают уровень русофобии, ненависти к России, неприязни. Поэтому сейчас, когда читаю в наших средствах массовой информации, что Украина лишится поддержки США после выборов в Конгресс, мне это удивительно. У Байдена всего лишь 52%, и если он сумеет поднять до 60%, то демократы никаких голосов в палате представителей не потеряют и в сенате оставят своё большинство. Политика может показать абсолютно другие результаты на выборах, когда проголосуют свингеры – это особая категория колеблющихся, которые делают выбор в последний момент», – пояснил Шувайников.

Размер госпомощи действительно может сократиться, предположил он. Но только 15 октября Байден уполномочил Госдепартамент $725 миллионов выделить Украине военной помощи.

«А это значит, что будет новая закупка оружия, его переправка в Европу – и дальше на Украину, где сегодня воюют наши российские солдаты. Поэтому не надо преувеличивать результаты выборов. Экономическое положение в Америке стабильно. И летом Байден умудрился провести три социальных закона, которые укрепили его положение, хоть он и сам страдает деменцией. Работает его команда, врага не надо недооценивать, там есть отлаженная система, – подчеркнул политик. – Раскол в обществе – на это нужно обращать внимание, насколько он усилится, насколько он будет влиять на политику, насколько усилится экономический кризис, инфляция. Это все скажется на внешней политике, потому что им будет некогда заниматься помощью Украине, они будут вынуждены решать свои собственные проблемы. Об этом можно говорить открыто, пусть у них будет больше проблем. А не то, что кто там победит. Кто бы ни победил, в ближайшее время они нам друзьями не будут».