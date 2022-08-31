В Крыму резко снизилась смертность на дорогах из-за улучшения их качества

Новости Украины

Смертность на автомобильных дорогах Крыма снизилась на 22%.

Это стало результатом миллиардных вложений России в ремонт дорожной сети, которая за годы независимой Украины превратилась в полосу препятствий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Утверждения официального Киева, озвученные представляющей президента Зеленского в виртуальной “Автономной Республике Крым” Тамилой Ташевой, об исключительных вложениях РФ в военную инфраструктуру Крыма в ущерб гражданской, сегодня опровергла статистика ГИБДД по аварийности. Благодаря государственным инвестициям в дорожную инфраструктуру, удалось снизить смертность в ДТП на 22,2%.

«Могу сказать, что за 7 месяцев смертность на наших автодорогах снизилась на 22,2%, – сообщил начальник УГИБДД МВД по РК Анатолий Борисенко. – Так же уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий на 3% и на 2,2% уменьшилось число пострадавших. Основная задача, которая стояла в рамках выполнения Госавтоинспекцией в Республике Крым по программе «Безопасные качественные автодороги» – достигнута даже с положительной динамикой».

После вхождения Крыма в состав РФ анализ нормативного состояния автомобильных дорог проводился в 2017 году. Тогда стандарту соответствовали лишь 20%. К 2022 году показатель поднялся до 36%, и по итогам года должен перевалить за 50%. Причем речь идет не только о региональных, но и муниципальных дорогах.

«Раньше самая высокая аварийность была на трассе «Таврида», – отметил Борисенко. – В этом году количество ДТП уменьшилось на 19%, погибших на 50% и раненых на 18%. Это связано с тем, что установили камеры видеофиксации, знаки и оборудовали площадки для отдыха. Если посмотреть муниципальные дороги, то есть увеличение ДТП на сельских дорогах. В большинстве из них люди получают мелкие травмы, но человек вправе обратиться в больницу и идёт фиксация. Основной причиной аварий с тяжёлыми последствиями, является выезд на встречную полосу, превышение скорости, наезд на препятствие и совершение ДТП лицами в состоянии алкогольного опьянения. За 3 дня профилактических мероприятий в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выявили 121 водителя».

Начальник ГИБДД Крыма сообщил, что в этом году по определенным причинам автоинспекторы не смогли использовать БПЛА в слежении за соблюдением требований ПДД на дорогах. Но уже в скором будущем такая форма контроля вернется.

«В прошлом году мы работали на сакской трассе с дронами, которые дали большой эффект,- заверил Борисенко. – На сегодняшний день по каким-то причинам мы не можем с ними работать, но могу сказать, что разрабатывается вопрос по концессии. У нас будет работать такой прибор, который будет в автоматическом режиме выносить постановление. И если раньше мы фиксировали, а наряд ППС выписывал штраф, то теперь это будет в автоматическом режиме. Первоначально, где мы с ней начнём работать, это долина в сторону перевала и от перевала до Алушты и Ялты».