В Крыму резко увеличилось число браков и усыновлений

04.10.2022  19:57 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Частичная мобилизация на треть увеличила количество бракосочетаний в Крыму и вдвое повысила признание отцовства.

Статистику опубликовало республиканское Министерство юстиции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Частичная мобилизация на треть увеличила количество бракосочетаний в Крыму и вдвое повысила признание отцовства....

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«Количество бракосочетаний не особо увеличилось по сравнению с предыдущими аналогичными периодами, а вот число записей актов об установлении отцовства и поданных заявлений на брак – очень сильно возросло», – отметили в Минюсте.

За неделю зарегистрирован 201 акт об установлении отцовства, что в два раза больше предыдущих аналогичных периодов. Также в два раза больше принято заявлений на регистрацию брака – 1205. Число бракосочетаний заметно возросло: если 23 и 24 сентября зарегистрировано 356 пар, что стандартно для «свадебного сезона», то 30 сентября и 1 октября в ЗАГС пришли 454 пары брачующихся.
Возрастная категория лиц, вступивших брак на прошлой неделе, была в пределах 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин.

После объявления 21 сентября частичной мобилизации количество браков в целом по регионам РФ резко возросло. Только в Амурской области за первые 3 дня после выступления Владимира Путина брак заключили почти 700 пар, что больше, чем за весь август. О резком росте свадеб сообщают из Еврейского автономного округа и Калининградской области.

Рост регистраций специалисты связывают с тем, что только официальные жёны призванных резервистов могут претендовать на меры социальной поддержки и выплаты в случае гибели бойца. В Крыму к 200 тысячам рублей каждому мобилизованному полагается земельный участок, который может получить его супруга, если солдат не вернется с поля боя.

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