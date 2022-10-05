В Крыму резко выросла террористическая угроза

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

С началом СВО в Крыму значительно увеличилась террористическая угроза. Только с начала года на полуострове силовики пресекли 12 терактов.

Об этом на совещании в Севастополе заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

При этом три атаки для террористов оказались успешными.

«Благодаря эффективным действиям спецслужб и правоохранительных органов было пресечено 12 преступлений террористической направленности. Пресечена деятельность таких террористических организаций, как «Правый сектор», «Хизб-ут-Тахрир», готовивших совершение терактов в Крыму, ликвидирован канал финансирования международной террористической организации «Исламское государство», – сказал чиновник.

«За восемь месяцев текущего года на полуострове совершено три террористических акта, зарегистрированы 59 преступлений террористического характера. В том числе, в Республике Крым – 54, в Севастополе – 5. Предприняты атаки беспилотных летательных аппаратов на штаб Черноморского флота, в Джанкойском районе на территории склада боеприпасов совершена диверсия, в результате которой причинен ущерб гражданским объектам. Значительно увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Поэтому необходимо привести планы по противодействию терроризму в соответствии с уровнем террористических угроз и повысить эффективность исполнения, предусмотренными такими мероприятиями», – заявил Патрушев.

Секретарь Совбеза также предупредил о высокой опасности атак дронов на объекты крымской инфраструктуры.

«Анализ угроз в сфере обеспечения транспортной безопасности Крыма и Севастополя свидетельствует об усилении угроз совершения противоправных действий на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Выросла вероятность применения беспилотных летательных аппаратов с целью причинения ущерба работе транспортного комплекса. Опасность для транспортной инфраструктуры представляют диверсионно-террористическая деятельность украинских спецслужб и международных террористических организаций. Серьезным источником угроз является активность стран НАТО в Черноморском регионе», – резюмировал политик.