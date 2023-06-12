В Крыму с 2014 года легализовали большую часть самозахватов – Якубов

Самовольные захваты земли, как явление, остались в украинском периоде Крыма.

Благодаря принятым решениям, бывшие «поляны протеста», как называли захваченные наделы активисты крымско-татарского меджлиса (запрещенной в РФ организации), получили статус земель ИЖС, если они не были ранее определены под другие проекты.

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В эфире «Крым 24» зампредседателя Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма Руслан Якубов сообщил, что за российский период удалось оформить около 5 тысяч самовольно захваченных участков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Большинство земельных участков уже удалось легализовать – это Симферополь, Симферопольский район, другие сельские территории. Но проблема у нас осталась, наверное, в большинстве своем на земельных участках Южного берега – это Ялта, Судак. Там действительно сейчас ещё люди ожидают решения своего вопроса. Республиканские власти уже подготовили и согласовали на всех уровнях новый проект закона, который позволит легализовать строение, в котором люди не только проживают, но ещё и в период курортного сезона используют как гостевые дома. То есть в чистом виде применить там 252 постановление было невозможно. Это один момент. И второй момент – это ещё ведутся работы по корректировке генеральных планов. Это касается земельных участков, которые надо вводить в границы населённых пунктов. То есть они были по целевому назначению как земли сельхозназначения и находились в обороте, как сельхозугодья – виноградники, сады и так далее», – пояснил он.

По Симферополю и Симферопольскому району правом на получение земельных участков смогли воспользоваться около 5 тысяч человек, которые не могли этого сделать долгие 20 лет украинского периода. Ожидают решения еще около 1 тысячи человек, которые выстроили дома, но не могут их узаконить из-за неоформленной земли.

«Где-то это было выгодно тем людям, которые на тот момент называли себя лидерами крымских татар. Им это тоже было выгодно во главе с руководством украинского государства проворачивать различные, в том числе коммерческие схемы. То есть, если земельный участок был ценен, как инвестучасток, а таких было много в Судаке или в Алуште, либо это где-то пригород Симферополя, и на тот момент власти понимали, что там будет реализовываться тот или иной коммерческий проект, уже на следующий день могли появиться колышки и палатки. И дальше потом на Шмидта (в здании меджлиса) были торги по коммерческой стоимости освобождения этой поляны», – напомнил Якубов.

Такие торги развернулись вокруг 2 га земли на улице Балаклавская в Симферополе. При попытке фирмы «Олви-Крым» освободить незаконно захваченную татарами землю произошла массовая драка: правоохранителям пришлось открыть предупредительный огонь в воздух и задействовать БТРы, чтобы развести противоборствующие стороны. Командовал захватчиками инициатор большинства так называемых «полян протеста» Даниял Аметов. В комментарии журналистам руководитель «Олви-Крым» Александр Гаркушин сообщил, что за освобождение участка главарь группировки требовал выкуп в 1,5 миллиона гривен.

Но как только власть пошла на прямой диалог с людьми, конфликты и игры кураторов «полян протеста» сошли на нет.

«Постепенно, поэтапно весь вопрос был разложен на дорожную карту, по которой мы двигаемся и практически завершаем. Да, есть проблемные моменты на сегодняшний день, но они единичные. По Балаклавской есть решение суда, где в украинский период попросту был выдан документ застройщику на землю, где уже проживали люди, построили дома. Вопрос решён, судебный спор был закрыт, и в настоящее время проект планировки утверждён и проект межевания. И люди ждут уже заветного документа на землю. После чего могут уже прописываться и, соответственно, оформлять на этой земле свой построенный дом», – сообщил советник главы администрации Симферополя Ислям Усеинов.