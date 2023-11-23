В Крыму сельская стримерша получила от Украины $50 и отдала России $900

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Несколько жителей Крыма привлечены судом к ответственности за дискредитацию ВС РФ.

Один будет отбывать срок в колонии строгого режима в виду рецидива преступления, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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53-х летний житель Кировского района получил 2 года лишения свободы за публичное демонстрирование нацистской символики. В январе его привлекли за дискредитацию российских военных, но административное взыскание своего воздействия не возымело: мужчина разместил на своей странице в соцсетях 8 изображений, являющихся нацистским символом. Свою вину на судебном заседании признал полностью.

Рядом в Ленинском районе в небольшом селе Бондаренково односельчане развлекались записью стримов в видеохостинге «YouTube», где на чем свет стоит кляли российскую армию, руководство и всех граждан вместе взятых.

В начале свой талант влогини проявила 56-летняя жительница села, а неделю спустя ее примеру последовал 22-летний парень. Что побудило жителей небольшого села стать стримерами, в решении суда не указано.

Зато из украинских чатов известно, что за подобную запись можно получить от 10 до 50 долларов на виртуальный кошелек прямо в день публикации. О том, что авторов быстро вычисляют и привлекают к наказанию, украинские рекрутеры не сообщают. В первом случае суд присудил 80 тысяч рублей штрафа, во втором – 50 тысяч рублей.