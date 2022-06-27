В Крыму серьезное наводнение. В Симферополе обрушились конструкции моста

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В Крыму ликвидируют последствия циклона, который несколько дней бушует на Черноморском побережье. Удар стихии пришелся на Симферополь и предгорье, где в результате обильных осадков вышли из берегов реки.

По информации МЧС, пострадали восемь населенных пунктов, включая крымскую столицу и Алушту. Подтоплены больше 80 домов, эвакуированы 128 человек, в том числе 49 детей. Пока не сойдет вода, люди будут жить у родственников и знакомых.

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Из переполненного Симферопольского водохранилища сбрасывают воду. Потоки подмыли часть конструкций моста через реку Салгир на одной из центральных улиц города из-за чего обрушилась часть дорожного полотна. Пострадавших нет, дорогу перекрыли.

«Чтобы избежать критической ситуации с пробками в городе, нужно начинать восстановительные работы уже сегодня, – сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов. – Сейчас требуется максимально оперативно найти инженерное решение, к обследованию нужно приступить немедленно, не дожидаясь, пока спадет вода. Восстановительными работами займется компания «ВАД». Это системный подрядчик, уверен, с поставленными задачами справится. Максимальный срок – до конца июля. Необходимое финансирование для проведения ремонтных работ будет обеспечено».

Мост прошел капитальный ремонт в 2019 году, и после ЧП качество произведенных работ вызывает большое сомнение. Тем более, что тот же подрядчик ремонтировал еще один мост на улице Гагарина в районе железнодорожного вокзала, и движение по нему более интенсивное. Однако экс-министр транспорта Анатолий Цуркин считает, что подрядчик тут не причем – мост стоит, рухнули подходы к нему.

«Хочется обратить внимание, что обрушился не сам мост, который успешно отремонтировали в 2019-2020 гг., а подход (примыкание), – написал Цуркин в своем телеграм-канале. – Поэтому здесь резонно возникает вопрос: кто формировал техзадание, и что в нем было запланировано? Были ли отремонтированы подходы к мосту (насколько я вижу, что нет)? Только после этого можно принимать решение о виновности кого-либо».

Цуркин подчеркивает, что нет комплексного подхода к ремонту и строительству объектов в Крыму. Это же стало причиной подтоплений домов в Добровской долине – участки под индивидуальное жилье здесь выдавали без комплексного плана освоения территории, а, зачастую, по решению властей узаканивали самозахваты. В результате дома стоят в красных зонах схода потоков с гор, и вода для схода выбирает поселковые улицы.

Сложившаяся ситуация признана как природная ЧС межмуниципального характера регионального уровня.

Сейчас активно подтапливает Белогорский район. Решено эвакуировать детей из Белогорского интерната – 72 ребенка и 13 сопровождающих. На дамбе Симферопольского водохранилища организовано дежурство для оперативного реагирования на ситуацию. Сброс воды идет серьезными объемами, но притоки продолжают прибывать. По прогнозам, во второй половине дня осадки начнут стихать.