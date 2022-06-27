В Крыму серьезное наводнение. В Симферополе обрушились конструкции моста
В Крыму ликвидируют последствия циклона, который несколько дней бушует на Черноморском побережье. Удар стихии пришелся на Симферополь и предгорье, где в результате обильных осадков вышли из берегов реки.
По информации МЧС, пострадали восемь населенных пунктов, включая крымскую столицу и Алушту. Подтоплены больше 80 домов, эвакуированы 128 человек, в том числе 49 детей. Пока не сойдет вода, люди будут жить у родственников и знакомых.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
Из переполненного Симферопольского водохранилища сбрасывают воду. Потоки подмыли часть конструкций моста через реку Салгир на одной из центральных улиц города из-за чего обрушилась часть дорожного полотна. Пострадавших нет, дорогу перекрыли.
«Чтобы избежать критической ситуации с пробками в городе, нужно начинать восстановительные работы уже сегодня, – сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов. – Сейчас требуется максимально оперативно найти инженерное решение, к обследованию нужно приступить немедленно, не дожидаясь, пока спадет вода. Восстановительными работами займется компания «ВАД».
Это системный подрядчик, уверен, с поставленными задачами справится. Максимальный срок – до конца июля. Необходимое финансирование для проведения ремонтных работ будет обеспечено».
Мост прошел капитальный ремонт в 2019 году, и после ЧП качество произведенных работ вызывает большое сомнение. Тем более, что тот же подрядчик ремонтировал еще один мост на улице Гагарина в районе железнодорожного вокзала, и движение по нему более интенсивное. Однако экс-министр транспорта Анатолий Цуркин считает, что подрядчик тут не причем – мост стоит, рухнули подходы к нему.
«Хочется обратить внимание, что обрушился не сам мост, который успешно отремонтировали в 2019-2020 гг., а подход (примыкание), – написал Цуркин в своем телеграм-канале. – Поэтому здесь резонно возникает вопрос: кто формировал техзадание, и что в нем было запланировано? Были ли отремонтированы подходы к мосту (насколько я вижу, что нет)? Только после этого можно принимать решение о виновности кого-либо».
Цуркин подчеркивает, что нет комплексного подхода к ремонту и строительству объектов в Крыму. Это же стало причиной подтоплений домов в Добровской долине – участки под индивидуальное жилье здесь выдавали без комплексного плана освоения территории, а, зачастую, по решению властей узаканивали самозахваты. В результате дома стоят в красных зонах схода потоков с гор, и вода для схода выбирает поселковые улицы.
Сложившаяся ситуация признана как природная ЧС межмуниципального характера регионального уровня.
Сейчас активно подтапливает Белогорский район. Решено эвакуировать детей из Белогорского интерната – 72 ребенка и 13 сопровождающих. На дамбе Симферопольского водохранилища организовано дежурство для оперативного реагирования на ситуацию. Сброс воды идет серьезными объемами, но притоки продолжают прибывать. По прогнозам, во второй половине дня осадки начнут стихать.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.