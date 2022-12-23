В Крыму серьёзно отреагировали на поставки «Patriot» Украине

Поставки зенитного ракетного комплекса Patriot на Украину значительно усложнят удары по инфраструктуре, задействованной в обеспечении войск.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил координатор штаба «Мы Вместе – Севастополь» Станислав Крутянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы хотел по поводу Patriot, все-таки, сказать. Расслабляться по этому поводу ни в коем случае нельзя, они сейчас декларируют, что это какие-то одна-две батареи Patriot. Но если вспомнить HIMARS или «777», то декларируют одну позицию, а сколько заезжает на самом деле, сколько уже присутствует в реальности, нам неизвестно.

Через Одессу, через туннели, бесконтрольно любое количество вооружений они завозят, не важно, что декларируют при этом. Если послушать наших военных экспертов, то очень много утверждений, что для Patriot нужны специалисты. Мы должны понимать, что специалисты приедут оттуда же. Они будут прикрываться какими-то ЧВК, волонтерскими объединениями, но приедут кадровые офицеры, которые будут непосредственно обслуживать эти устаревшие, но установки. И, к слову, наши устаревшие установки С 300 себя неплохо проявляют, – подчеркнул Крутянский.

– В предыдущие этапы СВО мы миндальничали в отношении транспортной инфраструктуры, мостов, об этом много говорится. Но с каждой минутой этих поставок, уже официальных поставок Patriot… удары и уничтожение глубокого тыла уже будет сложнее, это все равно будет помеха», – отметил он.