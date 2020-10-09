В Крыму шторм выбросил на берег прогулочную шхуну

09.10.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Новом Свете под Судаком сильным штормом на пляж выбросило прогулочный катер «Гулена», который был переоборудован в стиле пиратской шхуны и возил отдыхающих. Об этом на своей странице в соцсети рассказал местный фотограф Александр Кирьяков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Кирьякова, штормы регулярно выбрасывают на берег легкие прогулочные катера в этом месте.

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В комментарии «Крымской газете» владелец судна Вячеслав Савеличев рассказал, что «Гулену» сильно побило штормами, и теперь ее нужно залатать пробоины, а после – отправить на ремонт.

«Шхуна стояла на рейде. Несколько огромных волн наслоились друг на друга, были высотой метра четыре, и разорвали трос. В течение нескольких минут ее выбросило на берег. Пытались толкать, но судно весит 14 тонн, собственными силами ничего не могли сделать. МЧС приезжали, провели демонтаж топливных баков, чтобы не было разлива топлива в воду, – рассказал Савеличев.

«Гулена» была построена в Коктебеле в 2007-м году. За годы эксплуатации она несколько раз сменила владельца и курсировала в Новом Свете, Ялте, Севастополе и даже в Сочи.