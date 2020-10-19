В Крыму – скандал из-за назначения двух бывших украинских чиновников

19.10.2020, Москва, Максим Карпенко

В Крыму разгорелся скандал из-за назначения на две высокие должности чиновников из Украины.

Так, должность замглавы Симферопольского района получил экс-начальник главного управления Одесского областного управления МЧС Украины Владимир Боделан, который занимал должность во время трагедии 2-го мая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Его трудоустройство вызвало негодование у бывших одесситов. Вот что написал в своем блоге покинувший Одессу после госпереворота экс-депутат горсовета Игорь Димитриев.

«В прошлом это мой коллега – депутат Одесского горсовета, только из Партии регионов. Сын бывшего губернатора и мэра города, такого типично постсоветского персонажа, выходца из комсомола, прошедшего во власть и запомнившегося только дерибаном госсобственности и войной с другим мэром, ещё более гадким и проукраинским Эдуардом Гурвицем. Противостояние этих двух деятелей сопровождалось криминальной войной местных кланов и чеченов, привлеченных Гурвицем… Когда нужно было спасать людей 2 мая в Доме профсоюзов, Владимир Боделан обосрался, и не отправил туда машины. Люди горели на глазах у всех, висели на карнизах, и никто их не мог спасти.

Ладно бы Боделан потом честно сказал, что не смог отправить машины, потому что была опасность их захвата толпой украинских отморозков, тем более, что такой захват пожарной машины произошел в другом районе города. Но нет, он потом начал в эфире федеральных каналов нести чушь про боевые отравляющие вещества, которые якобы кто-то там применял. Просто, чтоб отмазать самого себя.

На самом деле проблема была в том, что Боделан был назначен в МЧС не спасать людей, а стричь себе бабло. Если в России такие бестолковые персонажи занимают административные должности, то это плохой звоночек. И ладно они просто коррупционеры, это не самое страшное, но представьте, что в тяжёлый момент момент для страны такие мерзкие типы как Боделан разбегутся и кинут всех», – написал Димитриев.

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Раскритиковал назначение Боделана в своем блоге и одесский журналист Юрий Ткачев, редактор местного издания «Таймер».

«Понимаете, после 2 мая в городе поснимали всех: губернатора, главу МВД, замов, командира нацгвардии. А Боделана оставили. Хотя казалось бы: член ПР, сын скандального «кучмиста» Руслана Боделана, человек, до 2010 года ни дня не работавший в ГСЧС; да ещё – непосредственный фигурант трагедии, допустивший в самом лучшем случае злостную служебную халатность, стоившую жизни 42 людям. И тем не менее: Боделан возвращается на службу, где пребывает до конца июля, а окончательно его увольняют аж в сентябре. После того, как всплывает скандальная запись переговоров ГСЧС, из которой ясно следует: лично Боделан полчаса запрещал ехать машинам к горящему Дому профсоюзов. Если бы он этого не сделал, 42 человека остались бы живы. Пожар на начальном этапе можно было потушить одной струёй из брандспойта.

И у меня есть очень серьёзный вопрос: поступил ли так Боделан по тупости, по трусости – или по чьему-то прямому указанию? В обмен, скажем, на обещание оставить его на должности, которую он, в любом другом случае после майдана покинул бы и без 2 мая?

Кстати, активно защищал Боделана тогдашний губернатор Игорь Палица. Тот самый, главный выгодополучатель трагедии. Совпадение? Если да, то жутковатое какое-то совпадение. Ну и да. Вы точно уверены, что это хорошая мысль – назначать человека, всеми силами пытавшегося удержаться на должности при «майдаунах» и «бандеровцах», и лишь после того, как те дали ему коленом под зад, побежавшего устраиваться в Россию?» – пишет Ткачев.

Интересно, что на официальном сайте Симферопольского района была изначально указана неверная биография Боделана – якобы он работал в России с 2010-го по 2014-й годы. Однако, после того, как история с его назначением получила огласку, биографию чиновника быстро исправили.

«А теперь посмотрите, и подумайте, что вообще происходит в Крыму? Это скриншот с официального сайта правительства Крыма. Здесь Владимир Боделан, который сейчас назначен заместителем главы Симферопольского района, с 2010 по 2014 год занимает должность заместителя начальника центра стратегических исследований МЧС России. Что это? Это явно не опечатка. А ведь даже в открытых источниках достаточно информации, чтобы понять, что именно по его вине пожарные не поехали тушить Дом Профсоюзов в Одессе 2-го мая 2014-го. Обосрался он или сделал это злонамеренно, это не имеет значения. Владимир Боделан руководил на тот момент МЧС Одессы. И к России не имел никакого отношения», – отметил военкор Михаил Андроник.

«Хотелось бы, чтобы нам кто-то официально рассказал, чем Владимир Боделан заслужил назначение? Как прошел проверки? Правда ли, будучи на Украине, сумел работать и в российском МЧС (а как же присяга)? Может мы не знаем чего-то, а он, допустим, все эти годы на Донбассе сражался? Ну вдруг. Допрошен ли он как свидетель в рамках дела о пожаре в Доме Профсоюзов, возбужденным российским СК? Просто иначе, пока на все эти вопросы ответов нет, наше удивление назначением никуда не денется», – подчеркнул телеведущий Андрей Медведев.

Сам Владимир Боделан в своем блоге все обвинения отверг. Он заявил, что не мог спасти людей в Одессе 2-го мая 2014-го года, потому что все происходило слишком быстро, а спасателей к Дому профсоюзов не пускали радикалы:

«По моим данным 99.9% людей были убиты за считанные секунды в здании профсоюзов с помощью неизвестного отравляющего вещества. Сразу же после поступления сигнала о применении зажигательных смесей, пожарные расчёты оперативно выехали на место, но толпа радикалов не давала пожарной машине проехать к месту событий. Одну из пожарных машин националисты захватили и в дальнейшем использовали как таран против баррикад «антимайдана». При этом отмечались неоднократные попытки захвата пожарных частей в центре города и их блокировке. Один из спасателей получил смертельное пулевое ранение из толпы».

При этом, крымский общественник Александр Талипов в своем блоге назвал историю с критикой назначения Боделана «заказной» и направленной на то, чтобы отвлечь внимание от трудоустройства еще одной украинской фигуры – экс-замминистра внутренних дел Дмитрия Вороны, который недавно возглавил Корпорацию развития Крыма.

«Однозначно это заказ, по моему субъективному мнению, заказ чтобы отвлечь внимание от другого назначения – Дмитрия Вороны. Никто ведь из этих политэмигрантов об этом не написал? А между тем, Ворона – бывший зам министра МВД Украины, который ещё в 2017 году сокрушался потерей территорий Украины и потерями в АТО…праздновал день «самостийности», занял пост Главы корпорации развития Крыма. Сергей Валерьевич Аксёнов, злые языки говорили, что ваша кадровая политика – дно, но, похоже, его уже пробили, и есть ещё полости, которые можно заполнять и дальше украинским нафталином», – негодует Талипов.

О том, что Ворона сотрудничал с украинской постмайданной властью, подтвердила в своем блоге и известный киевский адвокат Татьяна Монтян, которая удивилась неожиданному переезду чиновника в российский Крым: «Народ, а кто в курсе, что произошло с Вороной? Он же прекрасно чувствовал себя при майдаунных кастрюлях, греб бабло большой совковой лопатой в регистрационной службе. Что же у него пошло не так?».

«Я бы очень хотел, чтобы федеральные структуры нашей страны обратили пристальное внимание на ротацию управленческих кадров в таком стратегически важном регионе России, как Крым. На минувшей неделе мы получили сразу два плевка в лицо русским людям на территории Крыма», – прокомментировал ситуацию телеведущий Александр Малькевич.