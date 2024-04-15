В Крыму схвачен одержимый «ждун», орудовавший в жёлто-синем помещении

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Ярого «ждуна» и «заукраинца» задержали в Первомайском районе Крыма.

Помимо публикаций в соцсетях, мужчина решил поддержать сторону противника, раскрасив стены комнаты в цвета украинского флага, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Жителя села Первомайское задержали 12 апреля. В тот же день суд вынес постановление о привлечении его к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.

«В своих соцсетях разместил украинскую символику, раскаиваюсь, все удалю, извиняюсь», – поспешил признать свою вину Цыганков.

Размер штрафа не уточняется. У Цыганкова есть время обжаловать решение суда.