В Крыму схвачен одержимый «ждун», орудовавший в жёлто-синем помещении
15.04.2024 16:16
(Мск) , Первомайское
Ярого «ждуна» и «заукраинца» задержали в Первомайском районе Крыма.
Помимо публикаций в соцсетях, мужчина решил поддержать сторону противника, раскрасив стены комнаты в цвета украинского флага, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Жителя села Первомайское задержали 12 апреля. В тот же день суд вынес постановление о привлечении его к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.
«В своих соцсетях разместил украинскую символику, раскаиваюсь, все удалю, извиняюсь», – поспешил признать свою вину Цыганков.
Размер штрафа не уточняется. У Цыганкова есть время обжаловать решение суда.
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