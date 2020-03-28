В Крыму скрываются пассажиры лайнера, откуда пошло заражение Covid-19

28.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Обсерватор в Евпатории принял первых семерых подозреваемых в заражении коронавирусом, которые прибыли из Египта. Об этом на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса заявил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам чиновника, в Ялте и Керчи обсерваторы еще не готовы.

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«Обсерватор уже запустили, там семь человек, которые прибыли из Египта, все они размещены. Что касается запуска работы обсерваторов в городах Ялта и Керчь – по Керчи приняли окончательно решение по поводу объекта, где он появится. В течение дня будет понятен объём финансирования, после чего будет составлена заявка в Минфин, с тем, чтобы на следующей неделе выделить финансирование. По Ялте – ещё раз с главой администрации обсудили вопрос, Ялта ведёт работу, к концу месяца сможет принимать людей», – заявил Гоцанюк.

Всего в Крыму под медицинским наблюдением, по словам министра здравоохранения РК Игоря Чемоданова, находятся 2414 человек. Те 14-ть инфицированных коронавирусом, что были выявлены ранее, находятся в удовлетворительном состоянии и идут на поправку.

При этом, глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская подчеркнула, что, штабом выявлены еще 15-ть человек, путешествовавших на круизном лайнере Bellissima, на борту которого уже были зараженные.

«71% из всех заболевших – те, кто путешествовал на лайнере Bellissima. Министерством курортов и туризма благодаря тому, что они вышли на туроператора, который реализовывал путевки на этот лайнер по территории РФ, установлено, что помимо тех, которые уже у нас имеются в списке, есть 15 человек – жителей Крыма и Севастополя, которые также путешествовали на лайнере.

Их нет в списке в нашем списке прибывших. МВД оперативно установило их домашние адреса, и завтра я, наверное, смогу уже доложить о том, нарушали ли они режим самоизоляции, и почему их не было в списках», – сообщила Пеньковская.

Всего на территории полуострова 15 выявленных случаев коронавируса, пять из них – в Севастополе, остальные – в Республике Крым.