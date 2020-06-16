В Крыму сначала отменили, а потом решили всё же провести парад Победы

16.06.2020, Москва, Максим Карпенко

В Крыму сначала отменили, а потом снова разрешили проводить парад, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. О своем решении заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ранее он сообщил, что парад в Симферополе был отменен по согласованию с федеральным центром из-за коронавируса. Предполагалось, что военные 24 июня пройдут строем только в городах-героях на территории полуострова – в Керчи и Севастополе.

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Однако, спустя несколько часов Аксенов заявил, что решение было изменено после «длительных консультаций».

«Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует соответствующего особого подхода.

После длительных консультаций, в том числе с Министерством обороны Российской Федерации, Роспотребнадзором, взвесив все риски и с учетом всех обстоятельств, принято решение о том, что Парад Победы 24 июня в городе Симферополе состоится.

При этом весь комплекс необходимых беспрецедентных мер по соблюдению безопасности и защите здоровья граждан будет принят в полном объёме…

В глубине души все мы надеялись на такое решение, потому что для каждого из нас это событие несет сакральный смысл», – заявил Аксенов.