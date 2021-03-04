В Крыму снесли копию Эйфелевой башни

04.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко

В Ялте в ходе реконструкции Массандровского пляжа снесли установленную здесь несколько лет назад копию Эйфелевой башни. Объект успел полюбиться многим крымчанам и гостям полуострова, это была популярная фотозона, поэтому необходимость демонтажа вызвала споры.

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«Давно пора. Один из символов вторичности мышления. Все эти, «Валенсии», «Санта-Барбары» и тому подобное, иллюстрируют принципиальное непонимание ценности своего, а отсюда и распилы-застройки», – считает крымский политолог Сергей Киселев.

«Меня всегда раздражало, когда мы оказывались «второй Швейцарией», «вторым Провансом», «вторым Сочи». Для начала, от второго не так далеко до пятого-десятого. И главное: задача быть первым (и единственным) Крымом», – поддержал его бывший пресс-секретарь президента Крыма Игорь Азаров.

Но не все согласились с этой позицией. В соцсетях напоминают, что ялтинская Эйфелева башня была хорошим ориентиром для встреч: «Кому могла помешать эта башня? Встретимся под Эйфелевой – всё равно, что «у фонтана» в ГУМе».

«На мой взгляд и как «ценителя прекрасного», и как крымчанина, эта башня – куда меньшее уродство, чем торчащие из воды ржавые трубы оснований причалов или погнутая арматура в бетонных блоках во многих уголках побережья, но от этого её эстетическая ценность нисколько не возрастает.

Я ещё раз повторю: сие творение – есть свидетельство вторичности ума её создателей. В самой Массандре есть объекты, а в её истории символы, которые надо пропагандировать в виде арт-объектов, если в этом уж есть какая-либо необходимость. Причём можно было сделать это и с юмором, и с историческими отсылками, и с хорошим художественным вкусом, а так – попса-попсой. Всё, как у нашего классика: «Кому и кобыла невеста», – ответил Киселев.

Не поддержал демонтаж и крымский журналист Дмитрий Жмуцкий: «Не то чтобы я прямо защищал эту металлоконструкцию. Но есть мнение, что если бы предыдущие поколения крымчан руководствовались принципом «чужому здесь не место», у нас бы не было ни Бахчисарайского дворца (построен по образцу стамбульского Топкапы), ни Ливадийского (итальянский палаццо), ни Воронцовского (Англия+Мавритания), ни Массандровского (мушкетерская Франция). И фонтана Айвазовского в Феодосии (построен по образцу Стамбульского, где Айвазовский работал на султана). Мне кажется, наоборот, спасибо всем, кто укоренил здесь все эти элементы мировой культуры. И посадил на ЮБК итальянские сосны с кипарисами, которые исторически здесь не росли».