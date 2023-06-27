В Крыму снова подорвали железную дорогу

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В районе станции Владиславовка в Кировском районе Крыма подорвали железнодорожное полотно.

Ремонт, как сообщил глава республики Сергей Аксенов, займет несколько часов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов», – сообщил Аксенов.

В Минтранспорта республики подчеркнули, что из-за произошедшего задерживаются несколько поездов.

«Задерживаются два поезда дальнего следования и два местных. Организована перевозка пассажиров по мультимодальной схеме в двух направлениях: от станции Владиславовка до пгт. Ленино и обратно».