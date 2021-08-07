В Крыму собираются объявить бойкот сети «Старик Хинкалыч»

07.08.2021, Симферополь, Максим Карпенко

В заполненном туристами Судаке местный ресторан сети «Старик Хинкалыч» выгнал посетительницу из-за того, что она была одна и пыталась занять стол, рассчитанный на большую компанию.

«Я была одна, прошла в зал, осмотрелась – два стола были свободны. Я села за один из них, ко мне подошёл мужчина и сказал, что такие столы только для больших компаний, а мне одной он не может разрешить здесь сидеть, и вообще, почему я самостоятельно вошла, а не спросила разрешения на входе. Разрешения! Спросить! Это что вообще? Новые правила? Это какой-то элитный ресторан? …Такого обслуживания в моей жизни не было. Я предупредила этого человека, что имею желание и возможность рассказать об этом инциденте. У него была возможность остановить меня и хотя бы извиниться. На переполнявших меня чувствах я написала в книгу отзывов на входе свой эмоциональный отзыв и сказала работнице кафе, что приду завтра проверить, на месте ли он. Это возмутительно – пускать в заведение только тех, кто заведомо может принести заведению бо́льшую прибыль. И выбирать прямо на входе, кого пускать, а кого нет», – рассказала Лариса Фелештинская.

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Ее поддержал местный фотограф Александр Кирьяков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ресторан Старик Хинкалыч – ваши грёбанные работнички в Судаке вечером 6 августа по-хамски выставили из заведения уважаемую женщину! Срочно наведите порядок и немедленно извинитесь! Не могу не предупредить жителей и гостей Судака о факте такого «гостеприимства». Стыд и позор! Это вы в моем городе гости», – пишет Кирьяков.

Бывший сенатор Андрей Соболев предлагает организовать бойкот ресторана.

«Местные активисты, если таковые существуют, организовать бойкот заведению – плевое дело. И недорогое. Интернет в помощь, примеров и способов тьма. Заодно разбудите местный ОНФ, пусть зарабатывают себе очки. Ну и СМИ проинформировать стоит», – комментирует Соболев.

Социолог Наталья Киселева рассказала, что также сталкивалась с неадекватным поведением сотрудников сети «Старик Хинкалыч».

«Такие случаи бывают. А в этом Хинкалыче, только в Симферополе, я как-то покупала хачапури на вынос. Ждали пока приготовят. Внучка маленькая захотела пить. Я попросила у работников стакан воды. Сказали, что воду они не наливают. После этого в заведение больше ни ногой», – написала Киселева.

Спустя несколько часов после разгоревшегося в социальных сетях скандала администрация ресторана опубликовала извинения.

«С сотрудниками будет проведена серьезная работа, чтобы подобного больше не повторилось. С Ларисой мы свяжемся лично и постараемся уладить вопрос. Разумеется, персонал повел себя некорректно, ведь политика нашей сети отображает гостеприимство грузинского народа. Мы никогда не хотим обидеть наших гостей, нам наоборот очень важно, чтобы гость уходил от нас сытым и довольным. Очень верим, что данный случай был единичным в нашей практике», – заверили в судакском «Старике Хинкалыче».