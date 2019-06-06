В Крыму собираются примирить красных и белых

06.06.2019, Москва, Максим Карпенко

В Крыму должен быть установлен памятник примирения представителей красного и белого движения, участников гражданской войны в России 1917-1922 годов.

Об этом, выступая на Международного гуманитарного Ливийского форума, заявил председатель Всеизраильского объединения русских землячеств Михаил Райф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Райфа, монумент должен быть воздвигнут к столетию исхода белых из Российской империи.

«Международный совет российских соотечественников – первая и единственная международная общественная организация соотечественников, выдвинула идею о создании монумента примирения в Крыму в следующем году, где отмечается столетие исхода. Этот монумент в идее МСРС, идея, высказанная графом Шереметьевых и князем Лобановым-Ростовским, олицетворяет единство, согласие, примирение народа. Он очень важен для соотечественников, особенно для первой волны эмиграции.

Есть указ президента по этому вопросу, есть резолюция 5-й Всемирной конференции соотечественников в Москве. Проект пока не выполнен и я хочу поддержки участников форума для завершения создания этого монумента», – заявил Райф.

Один из инициаторов создания памятника, директор Русского культурно-образовательного социального центра «Исток» в Великобритании, князь Никита Лобанов-Ростовский напомнил, что идея установки монумента была одобрена еще десять лет назад, но с того времени не сдвинулась с мертвой точки.

«В следующем году будет очень значительная наша шестая встреча здесь. И тогда мы отметим не только сто лет исхода, но я хотел бы вернуться к теме памятника примирению. Десять лет тому назад граф Шереметьево и я гуляли по Графской набережной с господином Табачниковым и мы решили обратиться к президенту Путину о создании памятника примирения.

Была отправлена резолюция от президента и также впоследствии посменно одобрено господином Аксеновым. До сих пор ничего этого не было сделано. Я прошу тех, кто близки к рычагам власти, в конце концов исполнить директиву президента и поставить этот памятник в Керчи, как это было указано и ранее», – сказал Лобанов-Ростовский.

Присутствовавшая на форуме спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что власти подключатся к решению этой проблемы.

«Мы вас услышали. Президент Российской Федерации после того, когда было внесено это предложение, он дал поручение Министерству культуры. К сожалению, министра сегодня с нами нет по уважительным причинам. Но Министерство культуры занимается проработкой этого вопроса. Сергей Валерьевич держит на контроле.

Я прямо сейчас даю поручение, Зинаида Федоровна Драгункина, вам и, Ильяс Магомед-Саламович, вам, по возвращении провести рассмотрение этого вопроса на заседании комитета, услышать, как планирует Министерство культуры это реализовать, в какие сроки, в каком состоянии находится сам проект.

Абсолютно правильное предложение, на мой взгляд. Конечно, оно требует обсуждения, дискуссии. Но поручаю вам, чтобы на 6-м нашем форуме Никита Дмитриевич выступил и сказал: «Спасибо, что вы меня услышали и такой памятник сделан». Давайте попробуем это реализовать. Сергей Валерьевич (Аксенов, – авт.), и просьба к вам тоже взять этот вопрос на контроль».