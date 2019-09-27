В Крыму сорваны сроки запуска большой генерации

27.09.2019, Симферополь, Олег Кравцов

«Технопромэкспорту» не придется платить штрафы за то, что подконтрольная «Ростеху» компания трижды переносила запуск Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму.

Об этом сообщает российское деловое издание «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительство официально перенесло сроки ввода Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на 940 МВт — с сентября—октября 2018 года на февраль—апрель 2019 года, говорится в постановлении от 21 сентября. Это изменение нужно для того, чтобы полностью снять штрафные санкции с ТПЭ за срыв сроков ввода двух ТЭС в эксплуатацию», – пишет издание.

Также отмечается, что сроки запуска станции несколько раз откладывали. Так, первую очередь парогазовых установок планировали запустить в сентябре 2017 года, вторую — в марте 2018 года, но в итоге запуск отложили на май-июнь 2018 года из-за проблем с поставкой и наладкой газовых турбин Siemens, после чего «Ростеху» пришлось разработать сложную схему с перепоставкой четырех турбин от одной своей структуры к другой.

Правда, и в эти сроки компания не уложилась, обосновывая их перенос задержками со стороны подрядчиков при строительстве электросетей и газовой инфраструктуры.

«По правилам предоставления госсубсидии, за каждый день просрочки компании грозит штраф в 2 млн руб. Таким образом, общая сумма штрафа ТПЭ за задержку подачи мощности могла составить минимум 610 млн руб», – сообщает газета.

При этом в Минэнерго и «Технопромэкспорте» заявили, что решение о переносе сроков подтверждает отсутствие штрафных санкций и «наличие объективных причин для переноса сроков ввода объектов новой генерации в Крыму».