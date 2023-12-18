В Крыму составлен перечень объектов, конфискуемых у врагов РФ – добрались далеко не до всех

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Госсовет Крыма заочно одобрил национализацию имущества 77 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России. В их числе украинский олигарх и зять экс-президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук, а также экс-нардеп Верховной рады Андрей Сенченко, который устроил крымчанам «водную блокаду».

Как сообщил председатель Госсовета Владимир Константинов, в перечень национализированных включено 1150 объектов движимого и недвижимого имущества, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом список будет уточняться и дополняться новыми объектами.

«Мы национализировали имущество курортных комплексов, включая известные крымчанам гостиницу «Лондон» и «Отель 1001 ночь» (по вопросу национализации этих объектов выступали наши общественники, крымчане обращались ко мне через социальные сети), парк-отель «Марат» в посёлке Гаспра и другие. В перечень также включено имущество различных аграрных предприятий, банков (в том числе — государственного Ощадбанка Украины), спортивных и реабилитационных центров, теннисного клуба в Ялте, Мариупольского металлургического комбината им. Ильича и так далее. Национализировано и имущество граждан, совершающих против нас и нашей страны недружественные действия. В списке — в том числе хорошо известные крымчанам персонажи Пинчук (он лишился жилого дома и земельного участка площадью 455 м² в Белоглинке) и Сенченко (остался без 1/4 доли нежилого помещения в Ялте)», – написал Константинов в своем телеграм-канале.

Он подтвердил, что под национализацию попало имущество ООО «Ювас-Транс» – около 120 объектов движимого и недвижимого имущества в Керчи. Фактически это имущество Керченского судоремонтного завода, которым владела семья Народницких. По словам Константинова, завод представляет интерес для российских предпринимателей, «которые не будут тупо выкачивать из них деньги, а станут вкладываться в их развитие».

Напомним, что в перечень национализированных включены три квартиры и одно парковочное место в ЖК «Император», где недавно была экспроприирована квартира Зеленских. Теперь без элитной недвижимости с видом на Ливадийский дворец остался экс-нардеп Виталий Хомутынник, который продал одну из квартир чете Зеленских еще в 2013 году. Остальные зарегистрированы на мать Хомутынника Валентину Ивановну и на его отца Юрия Владимировича. Еще одна квартира Хомутынников находится в другом доме в пгт Отрадное, и она тоже попадает под изъятие в пользу республики.

Есть в списке имущество Николая Васильевича Онищука – полного тёзки украинского политика и депутата нескольких созывов, ранее возглавлявшего Министерство юстиции Украины, а также фигурирующего в прессе как «земельный рейдер». В Красногвардейском районе Крыма за ним числится участок в 5 гектаров. За Устиной Николаевной Онищук, которая тоже юрист и тоже проживает в Киеве, оформлен особняк в поселке Форос в 700 кв метров, который выставлен на продажу за 200 миллионов рублей.

Еще один собственник с киевской регистрацией – ООО «Спецгазпостачання» – в свое время выкупил гостиницу «Лондон» в историческом центре Ялты. На протяжении многих лет здание стоит полуразрушенным. Прошлой зимой в нём случился масштабный пожар.

Так же в списке указано АО «Клинический санаторий «Полтава», включая артезианскую скважину, водо- и грязелечебницу. Под национализацию попадает центр спорта «Эволюция» – бывший Национальный центр паралимпийской и олимпийской подготовки и реабилитации инвалидов НЦ «Украина», выстроенный в украинский период за счёт бюджетных средств и перерегистрировавшийся по российскому законодательству после 2014 года. Центр работал до последнего дня, принимая инвалидов круглогодично.

Напомним, глава Общественного совета Симферополя Александр Юрьев заявил, что в Крыму есть процветающие компании, которые номинально имеют российское руководство, но средства переправляют украинским хозяевам, которые «обещают на танках въехать в Крым», но их предприятия работают.

«Если посчитать список того, что рассматривает Государственный совет, то по сравнению с объёмом недвижимости и предприятиями – этого очень мало. Проблема в том, что Госсовет национализирует и занимается предприятиями, в которых есть недвижимость. А есть предприятия, которые зарабатывают деньги без недвижимости, и вы их никак не национализируете. Они зарабатывают и отправляет деньги своим учредителям. Этот список я могу дать. Но недвижимости нет, а предприятия – есть. И у них либо директора «ждуны», либо они директора на 0,5-1%», – пояснил Юрьев.