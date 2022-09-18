В Крыму совершён очередной украинский теракт

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Новости Украины

В Коктебеле на улице Айвазовского неизвестный мужчина пробрался на территорию особняка, который принадлежит высокопоставленному российскому медиа-менеджеру Дмитрию Киселёву. Злоумышленник поджёг две машины.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что лицо злоумышленника было спрятано под медицинской маской и капюшоном, а на ногах у него были бахилы.

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После поджога неизвестный покинул место преступления. Отмечается, что в результате пострадали Land Rover Freelander и машина для гольфа.

Местоположение особняка Киселева хорошо известно украинским нацистам. Еще в 2014 году сторонники «Евромайдана» устроили в Коктебеле пикет, требуя от телеведущего прекратить критику украинских бунтовщиков. Одновременно здесь же был организован контр-пикет под русскими флагами.

Публицист и общественник Александр Горный побывал на месте ЧП в Феодосии.

«Лично я для себя характеризую это как теракт против видного государственного деятеля и его имущества за его профессиональную деятельность. Хочется верить, что организаторов и исполнителей найдут. Крым стал небезопасной территорией, где активно действуют украинские диверсанты, скорее всего местного разлива. Что делать? Хороший вопрос. Жёсткая реакция на любое подобное действие и желательно по Киеву, по Зеленскому. Если жестко не пресекать, то мы можем столкнуться с цепной реакцией. Общественникам, в том числе и мне, приходит много угроз, и это реальность», – прокомментировал Горный.

Как теракт произошедшее характеризует и политолог Сергей Марков.

«Ещё один теракт в Крыму совершён спецслужбами Украины. На этот раз подожгли машину известнейшего телеведущего тв Россия 1, Вести Недели, Дмитрия Киселева. Как раз перед эфиром, завтра эфир. Когда уже Россия начнёт отвечать на террористическую войну?» – отмечает Марков.