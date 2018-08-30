30.08.2018, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Спорт, Украина
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В Крыму спортсмены из 11 стран “простились с оружием”



В Крыму состоялся международный турнир по смешанным единоборствам «Крым Rush. Прощай оружие», участниками которого стали бойцы из 11-ти стран, в том числе, Украины, ДНР, ЛНР, Южной Осетии и США.

Об этом сообщает «Крымский журнал», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мероприятие состоялось по инициативе Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта «IFAVIS», а его главным лозунгом было «Воины против войны».

«Если мы не покончим с войнами, войны покончат с нами, мы хотим не просто провести турнир, но и донести это до каждого зрителя», — заявил вице-президент Федерации спортивной борьбы России Григорий Карамалак.

Ранее в рамках Кубка мира по прыжкам в воду в Крыму собрались  лучшие клифф-дайверы планеты из разных стран.

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