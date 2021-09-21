В Крыму спущен на воду новейший ракетный корабль – его назвали в честь русского киевского князя

21.09.2021 18:19 (Мск), Керчь, Виктор Орлов

Сегодня в Керчи на судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы состоялась церемония спуска на воду нового малого ракетного корабля «Аскольд» проекта 22800.

Это уже вторая боевая единица проекта, построенная на керченском предприятии. Первый корабль – «Циклон» – был спущен на воду в конце лета прошлого года, и в настоящее время проходит комплекс испытаний в Новороссийске, третий – «Амур» – находится в стадии строительства на заводском стапеле, на заказе завершены корпусные работы, идет монтаж оборудования.

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«Серийные малые ракетные корабли проекта 22800 востребованы Военно-Морским Флотом, так как имеют на своем вооружении высокоточное оружие и современные средства радиотехнического вооружения», – сказал главком ВМФ Николай Евменов.

Он поблагодарил корабелов судостроительного завода за качественную работу по строительству корабля. Слова благодарности за труд заводчанам были подкреплены наградами и грамотами, которые получили передовики производства.

«Новое боевое судно носит имя Киевского князя Древней Руси – Аскольда. Это дань уважения многовековой истории нашего Отечества, ратным подвигам, мужеству и отваге наших воинов», – заметил вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк.

Проект малого ракетного корабля (МРК) 22800 с шифром «Каракурт» – корабли морской зоны с водоизмещением около 800 т и развитым комплексом вооружения, включающим в себя управляемые ракеты нескольких типов. В зависимости от поставленных боевых задач, малые ракетные корабли проекта 22800 смогут работать самостоятельно или в составе корабельных группировок.

Водоизмещение корабля составляет 860—900 тонн, длина — 67 м, ширина — 11 м, максимальная скорость — 30—35 узлов (55,5—64,8 км/ч), автономность — 12 суток, дальность плавания — 2500—2800 миль (4023—4506 км), экипаж — 39 человек.

Корабль проекта 22800 вобрал в себя все новейшие достижения в области высокоточного оружия, средств самообороны, ПВО и военного кораблестроения». МРК проекта 22800 способен выполнять широкий спектр задач.

Конструкция корпуса корабля разработана с учетом повышенных требований к снижению радиолокационной заметности. Корабль класса «река-море», что позволяет ему совершать переходы между флотами внутренними водными артериями.