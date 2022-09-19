В Крыму «спящий» украинских нацбатов получил 8 лет колонии

19.09.2022  16:19 (Мск), Симферополь
Виктор Орлов.  
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Дзен, Криминал, Крым, Происшествия, Россия, Украина
Новости Украины

Алуштинский городской суд Республики Крым вынес приговор местному жителю, задержанному сотрудниками ФСБ за незаконное хранение взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму, было установлено, что по месту своего проживания гражданин хранил самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов.

Алуштинский городской суд Республики Крым вынес приговор местному жителю, задержанному сотрудниками ФСБ за незаконное...

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«Кроме того в ходе обыска обнаружены пистолет, тротил, порох и иные предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности. Изъяты средства вычислительной техники и мобильной связи, на которых обнаружены видеоматериалы радикального содержания, фотографии с изображением националистической символики и фашисткой атрибутики, а также переписка с членами украинских националистических батальонов.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемых преступлений признал в полном объёме.

Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 30000 рублей», – говорится в сообщении ФСБ.

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