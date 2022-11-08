В Крыму сравнили снос Екатерины II в Одессе с деяниями Гитлера, Бандеры и Хрущёва

Решение снести памятник Екатерине II в Одессе – городе, который своим названием и существованием обязан русской императрице, вполне вписывается в русофобскую политику нынешней украинской власти. Следующий на очереди – символ Одессы Дюк Ришелье.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они попытались это сделать демократично. Объявили онлайн голосование, в котором приняло участие 3900 человек – в городе с больше 1 миллиона населением. Из них 50,2% проголосовали за снос памятника, и Труханов сказал, что этот памятник, как памятник Суворову и прочим, будет перевезён в некий парк советской и имперской символики. Парка ещё никакого нет, но разговор такой уже пошёл. При этом месяца за 2 до этого Труханов говорил про интернациональный город, который должен это сохранять, – напомнил эксперт. – Памятники – это не просто некая память. Памятники той или иной эпохи символически что-то означают. Это весьма мощный инструмент, чтобы проводить какую-то историческую политику. И с этой точки зрения абсолютно не удивительно, что они делают.

Удивительно, что Екатерина продержалась такое количество времени. Ну, по всей видимости, она сейчас обречена. Не знаю, сумеют ли ее сохранить, чтобы вернуть на место, но скорее всего ее уберут. Так же, как уберут другие памятники. Мне очень любопытно, когда на очереди окажется памятник Дюку Ришелье. Власти, которые такую политику проводят, они показывают не только антинародный характер, но и то, что они оккупанты в этой Одессе. В этом смысле – я не удивлён».