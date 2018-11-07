В Крыму строители уничтожают уникальное природное урочище

07.11.2018, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму строители и бизнесмены уничтожают уникальную природу в районе средневекового пещерного монастыря Качи-Кальон. Так прямо в скале, в горной породе вырезают хозяйственные помещения для современного скита.

Фотографии работ опубликовал крымский политолог и краевед Сергей Киселев.

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Он отметил, что строительство, разрушающее ландшафт, ведется не в том месте, где до революции существовал монастырь. По данным Киселева, урочище уничтожается уже порядка десяти лет, а чиновникам и правоохранителям до этого нет дела.

«Даже не знаю, как и прокомментировать, особенно учитывая, что чиновники Минприроды на весеннем заседании коллегии отрапортовали о наложении штрафа на горе-строителей из т.н. «бисерного храма» и возбуждении уголовного дела. Скоро уже десять лет, как уничтожается уникальное природное урочище, находящееся по соседству с Качи-Кальоном и нет никакой управы на этих «предпринимателей», ибо не скит там, а что-то прямо ему противоположное», – пишет Киселев.

Он добавляет, что, независимо от того, под какие нужды отведут созданный искусственно грот, он не будет иметь ничего общего с духовностью: «К огромному сожалению, эти люди называют себя монахами, а свои постройки – скитом. Скит – это удалённое от мирской суеты место для уединённой молитвы, а никак не торговый центр с магазинами без кассовых автоматов».

Депутат крымского парламента Сергей Шувайников пообещал поинтересоваться о стройке у министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева: «Масштабное варварство… Такое никогда не сгорит. Интересно, Нараев об этом знает? Завтра-послезавтра позвоню, поинтересуюсь… И неужели все это освящено?».

Киселев утверждает, что министр в курсе происходящего, но толку от этого немного: «Знает. Я несколько раз на коллегии министерства просил каким-либо образом решить эту проблему. Если не ошибаюсь, то год назад туда посылали инспекторов».

Краевед также подчеркнул, что помимо уничтожения ландшафта, строители загрязняют еще и окружающую среду, проложив дорогу из старых резиновых покрышек: «Пострадал целостный ландшафтный комплекс. Кроме того, при устройстве тропинок и террас использовано около тысячи старых шин, которые в процессе своего разложения отравляют окружающую среду. Впрочем, об экологических последствиях этой стройки уже не раз писали в группе, а экологические инспекторы выписали штраф… После дождя токсичная вода, содержащая канцерогенные вещества, стекает вниз по оврагу и попадает на пойменную террасу, где недавно заложены новые сады. Пройдёт немного времени и на стол крымчан и не только попадут румяные яблочки, внутри которых будут «витамины смерти».

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что археологи в Крыму обнаружили византийский монастырь на обрывах мыса Виноградный на Фиоленте в черте Севастополя.