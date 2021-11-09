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09.11.2021 15:29
(Мск), Симферополь,
Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, миграция, Происшествия, Россия
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В Крыму строительная компания разбирается с рабочими, резавшими баранов на глазах местных жителей


В Крыму строительная компания «Монолит» пообещала провести разбирательство по поводу приезжих рабочих, которые на площадке возводимого комплекса «Академия» резали баранов, вызвав возмущение жителей прилегающих домов.

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Очевидцы опубликовали снимки, утверждая, что подобное происходит на стройплощадке «периодически». «Приводят баранов, режут их там же и готовят на костре. И все это под окнами близлежащих домов», – написал автор фотографий в соцсетях.

Местная зоозащитница Мария Поддубная призвала власти Симферополя инициировать возбуждение в отношении гастарбайтеров уголовного дела.

«Что за пещерный век? Почему о наши законы приезжие вытирают ноги? Если убой животного происходит у всех на виду, это уже статья УК РФ № 245 «Жестокое обращение с животными», – считает Поддубная.

Представитель «Монолита» Оксана Афанасьева заяверила, что с рабочими уже разобрались:

«Благодарю всех за внимание к данной ситуации. Сегодня с утра в Монолите уже проведено разбирательство по данному инциденту, ответственные установлены, меры для недопущения подобных ситуаций в будущем предприняты. Уверена, такого больше не повторится», – ответила она возмущенным симферопольцам.

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