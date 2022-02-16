В Крыму студенты начали акцию в поддержку Камилы Валиевой

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Крымские студенты решили поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву и создали стикеры для мессенджера Telegram. Каждый сопровождается мотивационными надписями: «Верь в себя», «Не опускай руки», «Будь первой». Есть и стикер-приглашение «Ждем в Крыму».

«Меня очень тронула история 15-летней девочки, которая добилась высочайших результатов, и страдает от политической несправедливости, – рассказала автор стикеров, студентка Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ Яна Дудченко. – Сейчас говорят о том, что если Камила Валиева войдет в число победителей, то церемонию награждения отменят. Я считаю это очень несправедливым, потому что каждый спортсмен достоин признания. Мне захотелось ее подбодрить, популяризировать эту тему, привлечь жителей Крыма и всю Россию поддержать юную фигуристку. Поэтому я нашла фотографии с её выступлений и сделала стикеры».

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Сборная России с Валиевой в составе выиграла командный турнир по фигурному катанию на Зимней Олимпиаде в Пекине. Но вручать медали нашим фигуристкам не стали – оказалось, что в допинг-пробе Валиевой от 25 декабря есть некие мизерные следы запрещенного вещества. Почему российскую фигуристку допустили к Олимпиаде, остается за кадром. 16 февраля Валиева отлично откатала одиночную программу, показав, что по уровню конкуренток у россиянок нет. Ее выступление зрители встретили овациями.