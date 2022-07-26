В Крыму суд наказал хозяина зернотока за ненависть к символу «Z»

26.07.2022  20:20 (Мск), Ленино
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

За сорванную c трактора наклейку с литерой «Z» хозяин зернотока заплатит штраф.

Такое решение принял Ленинский райсуд Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За сорванную c трактора наклейку с литерой «Z» хозяин зернотока заплатит штраф. Такое решение...

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В начале июля начальника очень возмутила надпись в виде буквы «Z» на лобовом стекле трактора МТЗ-80, который прибыл на зерноток в селе Семисотка. Он потребовал от водителя сорвать наклейку, причем сделал это публично. Суд посчитал это дискредитацией использования Вооруженных Сил Российской Федерации и признал начальника виновным в административным правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ.

В ходе судебного заседания 61-летний правонарушитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

За сорванную c трактора наклейку с литерой «Z» хозяин зернотока заплатит 30 тысяч рублей штрафа.

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