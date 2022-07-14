В Крыму суд наказал меджлисовца-провокатора

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Новости Украины

Сторонника запрещенного в РФ меджлиса задержали на трое суток за неподчинение сотрудникам правоохранительных органов.

Ролан Османов, который называет себя гражданским журналистом, делает стримы у зданий суда, где проходят процессы в отношении экстремистов и террористов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В этот раз Османов пришел к зданию Верховного суда Крыма, где слушается дело подрывников газопровода в селе Перевальное на Ангарском перевале Крыма – братьев Асана и Азиза Ахтемовых, и непосредственного организатора диверсии, первого замглавы признанного в РФ экстремистской организацией крымско-татарского меджлиса Наримана Джелялова.

Заседание суда с 21 февраля в общей сложности откладывалось 26 раз, и назначенное на 13 июля тоже не состоялось. Но для инфоповода Османов решил пойти на административное нарушение в виде публичной дискредитации Вооруженных Сил РФ, за что был задержан сотрудниками Центра по противодействию экстремизму.

В меджлисовских пабликах заговорили о похищении своего активиста «людьми в масках», но он сам вышел на связь и сообщил о местонахождении. Железнодорожный райсуд Симферополя осудил Османова на трое суток за неповиновение полицейским, а за дискредитацию ВС РФ ему грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

С 2019 года Османов регулярно общается с правоохранителями, выплачивает штрафы за участие в стихийных собраниях, но продолжает вести фото и видеосъемку якобы протестных акций крымских татар, которые, впоследствии, тиражируются в украинских пабликах и СМИ как якобы примеры политических расправ и репрессий над крымско-татарским народом.

Что касается процесса над братьями Ахтемовыми и Джеляловым, то он идет в закрытом режиме. Подрыв газопровода, по которому топливо поступает в дома Перевального и воинскую часть, братья Ахтемовы осуществили год назад. Взрывчатку и инструкции они получили в Херсоне, посредником выступал Джелялов. Обещанных 2 тысяч долларов за операцию подрывники не дождались.

После задержания сотрудниками ФСБ все трое дали признательные показания, в подробностях и с фамилиями указывая соучастников. Однако после публикации видео допроса, задержанные заявили, что сознались под пытками.

На братьев Ахтемовых за подрыв газопровода завели уголовное дело сразу по трем статьям – по части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств), по части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда взрывчатых и других опасных веществ), а также по пунктам «а, б» части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия). Им грозит до 20 лет лишения свободы.