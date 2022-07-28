В Крыму суд оштрафовал заукраинских интернет-диверсантов и сделал им последнее предупреждение

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Новости Украины

Двое жителей Ленинского района Крыма оштрафованы за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.

Каждый заплатит по 30 тысяч рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Суть обвинения заключалась в том, что мужчины по отдельности сняли на телефон видео прохождения эшелона с военной техникой Вооруженных сил РФ и выложили эту запись в социальную сеть. В какую именно – в решении суда не указано, но отмечается, что там ведется постоянная дискредитация ВС РФ.

«В судебном заседании правонарушители полностью признали свою вину, раскаялись», – уточнили в пресс-службе Ленинского райсуда.

Там же напомнили, что если в течение года нарушители будут замечены в аналогичных деяниях, их ждет уголовная ответственность по ч. 1 ст.280.3 УК РФ – «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях». Санкция по статье предусматривает до 300 тысяч рублей штрафа и до 3 лет лишения свободы.

По информации блогера Александра Талипова, причиной административного взыскания стало видео, размещенное в телеграм-канале «Крым – край партизанской славы», где предлагают анонимно публиковать сообщения о передвижении российской военной техники. Тем не менее, срецслужбам не составило труда вычислить авторов.