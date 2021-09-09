В Крыму суд отказывает прокуратуре в аресте толстосума, обвиняемого в смертельном ДТП

09.09.2021 18:59 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Киевский райсуд Симферополя отказался менять меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест для крымского бизнесмена Сергея Бейма, который 31 июля этого года спровоцировал смертельное ДТП в Сакском районе.

Об этом пишет «Крыминформ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В суде сочли, что Бейму не нужно ужесточать меру пресечения из-за того, что он исправно является на вызовы следователя и не уклоняется от ответственности, несмотря на то, что гособвинение несколько раз выходило с ходатайством. Сейчас в Верховный суд Крыма направлено апелляционное представление, чтобы обжаловать это решение Киевского райсуда.

По информации крымского общественника и блогера Александра Талипова, суд благосклонен к Бейму потому, что он смог договориться с пострадавшей стороной и действительно не уклоняется от ответственности.

«Бейм дошел до консенсуса с потерпевшей стороной и, насколько я понимаю, это основной фактор, который позволяет ему находиться на свободе. Вряд ли мы можем предположить, что Бейм скроется с территории Крыма, оставив свой многомиллиардный бизнес, попытавшись избежать наказания. Поэтому до вынесения решения судом, я вполне предполагаю, что Бейм может находиться и не под стражей. Делать из него особо злостного преступника, наверное не стоит. И, конечно же, я думаю, что наказание не будет сильно строгим», – заявил Талипов.

Напомним, владелец одной из крупнейших на полуострове сетей АЗС Сергей Бейм 31-го июля на элитном внедорожнике Lexus пытался объехать пробку на дороге по обочине и врезался в разворачивавшийся автомобиль. В результате ДТП погибла 67-летняя женщина, а 11-летний ребенок был госпитализирован.

По информации, распространненной в соцсетях, Бейм смог избежать ужесточения превентивной меры после того, как выплатил компенсации членам пострадавшей семьи. Речь может идти о тридцати миллионах рублей.