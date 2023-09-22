В Крыму судят и штрафуют заукраинских ждунов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Севастополе оштрафовали 43-летнего местного жителя за дискредитацию Вооружённых сил РФ.

Мужчина устроил декламацию своих политических взглядов во дворе жилого дома и не унимался вплоть до приезда полиции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Днём внимание прохожих привлёк мужчина, который во дворе жилого дома громко выкрикивал лозунги, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в специальной военной операции. На замечания нарушитель не реагировал, поэтому неравнодушные граждане вызвали на место происшествия полицию», – уточнили в пресс-службе управления МВД Севастополя.

Протокол на «ждуна» составили по ст. 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Суд, изучив дело, постановил оштрафовать севастопольца на 40 тысяч рублей.

На такую же сумму Ялтинский городской суд оштрафовал «обиженного властью» гостя из Омска, который утроил пьяный перфоманс на набережной Ялты с выкриками «Хайль, Гитлер» и «Слава Украине!». И хотя в видеопокаянии мужчина называет себя «стариком», на поверку ему оказалось всего 56 лет, поэтому на уважение к сединам Денис Бурдин рассчитывал зря и проведет две недели за решеткой в качестве административного ареста.

Тем временем, телеграм-канал «Крымский СМЕРШ» опубликовал видео визита спецслужб к 22-летнему жителю Джанкоя Амету Абдулганиеву. Устав от борьбы с «ненавистными оккупантами» в социальных сетях, молодой человек крепко спал, и очень растерялся, когда будить его пришли правоохранители.