Новости Украины

В Алуште сегодня состоялся фестиваль, организованный Украинской общиной Крыма, под названием «Борщ об’єднує» («Борщ объединяет»).

Мероприятие проходило в ресторане украинско-белорусской кухни «Бульба&сало», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это важное событие для многонационального Крыма, ведь борщ действительно объединяет народы. Это простое и очень вкусное блюдо легко встретить почти на каждой кухне России и стран ближайшего зарубежья… Борщ, одно из немногих блюд, которое символизирует настоящую дружбу народов Крыма и действительно объединяет», – заявила организатор Анастасия Гридчина, выразив надежду, что фестиваль станет ежегодным.

Политолог Иван Мезюхо, присутствовавший на фестивале, пояснил политическую суть мероприятия:

«Важно, что это мероприятие проходило именно в Крыму и проводилось именно представителями местной Украинской общины в то время, когда на Украине дошли до такого маразма, что борщ стали использовать как то, что разъединяет народы. Широко известно, что Украина написала соответствующие письма в ЮНЕСКО и всячески пытается доказать, что это исключительно ее кулинарное блюдо в то время, как другие народы, те же молдаване, русские, поляки тоже могут претендовать на авторство этого знаменитого супа», – сказал Мезюхо.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ Иван Скориков, напротив, считает, что организаторы напрасно заигрывают с украинствующей публикой из-за Перекопа.

«Такие мероприятия проводят, чтобы доказать, что в России украинская культура не притесняется, а развивается, и Крым гостеприимен для украинцев. Это информационный посыл бессознательно украинствующим русским людям на Украине и слеповатым правозащитникам Запада.

Хотя, всем во всей большой России и в самом Крыму ясно-понятно, что никаких украинцев там больше нет. Да, есть малоросы, южнорусские люди, говорящие и думающие на русском языке, но они сбросили налёт формального украинства после исторического воссоединения с Россией.

Искренние украинствующие – либо давно сбежали в русофобскую Украину, либо залегли на дно, и, естественно, не участвуют в подобных мероприятиях. Правильней было бы назвать фестиваль в честь русского борща, ведь борщ как символ великой русской кухни реально объединяет бескрайний Русский мир», – сказал Скориков.

Доказывать Западу или Украине подобными фестивалями о том, что в Крыму не притесняют украинцев, – бессмысленно, считает публицист Егор Холмогоров.

«Украинство – это раскол русского народа. Украинец может быть “получен” лишь одним способом – дерусификацией русского. Русский (“великорус, малорус, бЕлорус – это все одно” – как писал Достоевский) “должен быть убежден что он – не русский”. Зачем это поддерживать в России, в Крыму на официальном уровне? Либо это глупость, либо измена. Не в первый раз за последнее столетие», – заключил обозреватель.