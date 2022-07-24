В Крыму торжественно встретили бойцов, вернувшихся из зоны СВО

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В Крым вернулись сотрудники сводного подразделения Южного округа Росгвардии, принимавшие участие в специальной военной операции на территории Украины. В Симферополе их торжественно встретили с вручением государственных наград и грамот, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Автобусы и грузовые автомобили росгвадейцев у базы ОМОН «Беркут» в Симферополе встречали представители Юнармии, кадетских классов, руководители республики. Собравшиеся почтили минутой молчания сотрудников спецподразделений и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в ходе СВО.

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«Долг каждого мужчины всегда быть готовым к защите своей Родины. Когда пришло время, вы доказали, что вы – настоящие мужчины, – отметил глава Крыма Сергей Аксенов. – Крымчане никогда не сомневались в вас, в нашем президенте и Вооруженных Силах России».

На торжественной встрече росгвардейцам вручили государственные награды Республики Крым за безупречное исполнение служебных обязанностей, самоотверженность, мужество и героизм, проявленные в ходе СВО. Также спецназовцев наградили грамотами и ценными подарками.