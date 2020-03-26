В Крыму тяжёлый сезонный грипп наложился на всемирную панику
В Крыму большое количество заболевших ОРВИ, гриппом и пневмонией.
Об этом на совещании штаба по противодействию коронавирусу заявил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам чиновника, это больные с остаточными явлениями, в целом эпидемиологическая обстановка на полуострове улучшается.
«У нас действительно много больных – у нас обращений уже порядка 17 тысяч 365 человек – это больные с признаками ОРВИ по Крыму. Из них с пневмониями 1161 человек.
То есть, чтобы люди понимали, что если человек кашляет на улице, образно, то это не обязательно коронавирус, а это действительно еще остаточное явление. Несмотря на то, что у нас эпидобстановка пошла на убыль по ОРВИ, по гриппу, тем не менее, люди продолжают болеть, в том числе, пневмониями.
Это внебольничные пневмонии. Очень много обращений в соцсетях, что больницы завалены пневмониями – да, действительно, я могу сказать цифру. У нас госпитализированных с признаками ОРВИ 1447 человек в Крыму. А именно с пневмониями 1039 человек. На население Крыма это колоссальное количество, люди должны относиться к этому с пониманием», – заявил Чемоданов.
Спасибо!
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