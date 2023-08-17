В Крыму угрожавший сжечь заживо парня за кепку с буквой Z отделался смешным наказанием

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В Керчи и городе Старый Крым задержали двоих «ждунов», которые свои заукраинские взгляды сопровождали агрессией в сторону несогласных.

Так, 50-летний керчанин открыто и публично призывал к убийствам солдат ВС РФ как в соцсетях, так и в ходе личного общения, а 32-летний житель Старого Крыма угрожал сжечь работника АЗС за кепку с символикой спецоперации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Действия керчанина сразу квалифицировали по уголовной статье, как «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» с использованием сети Интернет.

Сергей Салош был известен в Керчи своей антигосударственной риторикой, что не мешало ему вести предпринимательскую деятельность. Сотрудники УФСБ изъяли мобильные телефоны и компьютер у заукраинца, и пока идет расследование он находится под подпиской о невыезде.

В Старом Крыму на автозаправке к сотруднику пристал посетитель из-за кепки с российским флагом и символом «Z».

Бравируя перед юным заправщиком, агрессор уверял, что за 20 тысяч рублей наймет малолеток, которые заживо сожгут автозаправщика, если тот не выбросит свою кепку. Через несколько дней агрессора задержали по месту жительства. Как оказалось, Дилявер Салимов забыл встать на воинский учет по приезде из Узбекистана. Суд назначил ему 14 суток ареста.