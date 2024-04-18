В Крыму уйдут с молотка сотни недвижимых объектов врагов России

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Крымский парламент согласовал продажу ранее национализированных объектов украинских олигархов, а также граждан недружественных России стран. В списке квартира украинского экс-нардепа Виталия Хомутынника, расположенная по соседству с проданным раннее пентхаусом четы Зеленских в элитном доме с видом на Ливадийский дворец. Также с молотка уйдёт «Вилла Елена» – пятиэтажный исторический особняк в центре Ялты, который в начале выкупили одесские бизнесмены, а затем его официальным владельцем стал гражданин Литвы Игорис Колас.

Так же в перечне действующая база отдыха «Прибрежный» в селе Медведево Черноморского района, и неработающий пансионат «Гоняк» в селе Николаевка Симферопольского района, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В 2016 году «Горняк», входящий в имущественный комплекс ГУП «Крымвзрывпром», по инвестиционному договору взяла в аренду предприниматель Ирина Файнгольд – супруга крымского олигарха украинских времен Иосифа Файнгольда. Инвестор обязался вложить 64 миллиона рублей в инфраструктуру «Горняка», чтобы привести его в современное состояние. При этом у Файнгольдов уже есть одна база отдыха в Николаевке – шестиэтажная «Чайка», прихватившая дорогу общего пользования. Видимо курортный бизнес оказался не столь успешным, раз инвестор вернул имущество в казну.

Что касается квартиры в Ливадии, то с молотка уйдут апартаменты в 67,5 кв м, оформленных на Юрия Хомутынника, отца экс-нардепа. Всего в ЖК «Император» Хомутынники приобрели 4 квартиры. Одну из них весной 2013 года приобрела Елена Зеленская. Все четыре экспроприированы, квартиру Зеленских продали за 44 миллиона рублей.

«Вилла Елена» – одно из красивейших зданий в центральной части Ялты, по документам разделено на два адреса. На улицу архитектора Краснова выходит многоквартирный жилой дом, квартиры в котором подлежат продаже, а нежилые помещения отеля выходят на улицу Морская, и тоже полежат отчуждению.

На торги уйдет ещё один исторический особняк начала XX века в Феодосии под названием «Дача «Вилла», выстроенный известной семьей феодосийских караимов Крым. Здание входило в состав детского санатория «Волна». Арону Абрамовичу Крыму так же принадлежала «Дача «Виктория» по соседству, которую тоже выставят на продажу в этом году. В списках подготовленного к торгам указано здание торгового центра «Центрум», площадью 11 тысяч кв м. Тогда как площадь всего комплекса составляет около 30 тыс кв м.

На сессии Госсовета министр имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич уточнила, что в этом году в перечень планируемых к реализации объектов включен Ялтинский цирк – нежилое здание в 199 кв м, арендованное ИП Каракулькиным Сергеем Владимировичем до 7 октября 2035 года. На ул. Московская, 30 вместо цирка с украинских времен возведена высотка, а 199 кв м оставались юридическим адресом привязки госцирка Ялты. Также на повторную продажу выставлены помещения подвала здания в центре Симферополя по улице Одесская,2, известного как «Дом Чирахова» (дом с драконами).

В этом году за счет продажи 232 объектов республиканской собственности в бюджет Крыма должны поступить 300 миллионов рублей. Торги будут проходить в формате открытого аукциона.