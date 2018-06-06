06.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Крыму украинцев всегда считали за жлобов – беглая майданщица

Украинство в Крыму всегда было экзотическим – все ждали приезда россиян с деньгами, смотрели российское телевидение и терпеть не могли украинцев со своими примусами.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявила крымская майданщица и блоге Лиза Богуцкая, переехавшая в Киев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, в Крыму никогда не было украинского влияния, а националисты устраивали свои сборы небольшими кучками под присмотром спецслужб.

«27 лет независимой Украины. Ни разу в Крыму не было украинского влияния, не ощущалось никогда. У меня муж украинец, у него отец был главой Конгресса украинсикх националистов в Крыму. Я знаю, как они жили. Это была кучка людей мизерная. Их несколько было. Они собирались, что-то решали между собой. Но это было под постоянным присмотром КГБ, потом СБУ нашего. То есть, «на карандаше» всегда были. А российское влияние очень сильное было.

Во-вторых, россияне, когда приезжали, для них деньги были как фантики. Они покупали все дорогое, никогда для них не стоял вопрос – дорого это или нет, они покупали все. И это нравилось нашим, что вот приехали богатые россияне, а наши жлобы, украинцы, как говорили, со своими примусами приехали. А еще очень много было сериалов этих российских, очень много этих антенн, которые были настроены на Россию. И это все, российский спам, который окучивал мозг человеческий», – заявила Богуцкая.