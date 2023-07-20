В Крыму украинский дрон убил девочку и повредил четыре админздания
В результате удара украинским беспилотником по Крыму погибла несовершеннолетняя девочка.
Об этом в своем телеграм-канале заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам руководителя региона, также пострадали четыре гражданских объекта.
«В результате удара вражеского БПЛА в одном из населённых пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы.
К сожалению, не обошлось без жертв – погибла девочка-подросток. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая поддержка», – сообщил Аксенов.
Специализирующийся на происшествиях тг-канал «База» расскзаал об обстоятельствах гибели подростка.
«По предварительным данным девочка вместе с подружкой шла встречать рассвет, и когда проходила центральную площадь поселка, там упал беспилотник. В результате взрыва Ира получила множественные осколочные ранения брюшной полости и головы», – написал паблик.
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