В Крыму упорный заукраинец с третьего раза добился уголовного дела

Любовь Смирнова .  
23.03.2023 22:20
  (Мск) , Белогорск
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, экстремизм


Преподаватель Белогорского техникума, который отсидел 13 суток за дискредитацию ВС РФ, заплатит 100 тысяч рублей за повторное деяние.

Потеря работы, общение с правоохранителями и арест не возымели действия на Андрея Белозерова, и теперь за активную заукраинскую пропаганду в социальных сетях он получил уголовное дело, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Преподаватель Белогорского техникума, который отсидел 13 суток за дискредитацию ВС РФ, заплатит 100 тысяч...

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Российское правосудие было лояльно к Белозерову, и за демонстрацию ученикам видеоклипа на песню «Байрактар» с кадрами атаки на войска Российской Федерации он отделался административным взысканием и потерял работу. Но менять свою позицию бывший преподаватель украинского языка не стал, на своей странице в социальной сети ВКонтакте разместил гимн сечевых стрельцов, перенятый запрещенным в РФ нацбатом «Азов», «Червона калина».

Его вновь привлекли к ответственности и поместили под административный арест. Белозеров продолжал оскорблять российских военных, обвинять в убийствах, изнасилованиях, мародерстве, желал им вернуться домой в пакетах. Но публикацию про “бомбежки ВС РФ невинных жителей Донбасса на протяжении 8 лет” правоохранители уже вывели в уголовное дело по ч.1 ст. 280.3 УК – публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, что наказывается штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Как видно, российская Фемида вновь выбрала для «ждуна» и заукраинца самое мягкое наказание, рассчитывая на его сознательность. Однако теперь ему запрещено вести социальные страницы в сети Интернет, и возможностей для пропаганды своих взглядов у Белозерова стало гораздо меньше.

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