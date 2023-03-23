В Крыму упорный заукраинец с третьего раза добился уголовного дела
Преподаватель Белогорского техникума, который отсидел 13 суток за дискредитацию ВС РФ, заплатит 100 тысяч рублей за повторное деяние.
Потеря работы, общение с правоохранителями и арест не возымели действия на Андрея Белозерова, и теперь за активную заукраинскую пропаганду в социальных сетях он получил уголовное дело, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Российское правосудие было лояльно к Белозерову, и за демонстрацию ученикам видеоклипа на песню «Байрактар» с кадрами атаки на войска Российской Федерации он отделался административным взысканием и потерял работу. Но менять свою позицию бывший преподаватель украинского языка не стал, на своей странице в социальной сети ВКонтакте разместил гимн сечевых стрельцов, перенятый запрещенным в РФ нацбатом «Азов», «Червона калина».
Его вновь привлекли к ответственности и поместили под административный арест. Белозеров продолжал оскорблять российских военных, обвинять в убийствах, изнасилованиях, мародерстве, желал им вернуться домой в пакетах. Но публикацию про “бомбежки ВС РФ невинных жителей Донбасса на протяжении 8 лет” правоохранители уже вывели в уголовное дело по ч.1 ст. 280.3 УК – публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, что наказывается штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Как видно, российская Фемида вновь выбрала для «ждуна» и заукраинца самое мягкое наказание, рассчитывая на его сознательность. Однако теперь ему запрещено вести социальные страницы в сети Интернет, и возможностей для пропаганды своих взглядов у Белозерова стало гораздо меньше.
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