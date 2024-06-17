В Крыму урожай зерновых будет в два раза меньше, чем в прошлом году

В этом году в Крыму не ждут рекордного урожая зерновых, которым не хватило влаги для успешного вызревания. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил замминистра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас основные культуры – это пшеница, конкретно озимая пшеница. В Республике Крым в этом году более 300 тыс га под ней, есть и другие культуры – озимый ячмень, яровой ячмень, овёс и рожь. Все эти культуры для нас приемлемые и выращиваются много десятилетий. Технологии все отглажены и есть понимание, как получить достойный урожай даже в этих непростых реалиях текущего года», – отметил он.

Уборочная кампания в Крыму началась 6 июня. Первыми приступили к уборке аграрии Джанкойского района, убрано более 20 тысяч гектар зерновых культур, или 5% от прогноза. Первые результаты показывают, что урожайность в два раза ниже прошлогодней.

«Да, мы уже оцениваем, предварительно есть понимание, что средняя урожайность превысит 20 центнеров с гектара. И мы рассчитываем, что этот показатель будет по итогу 22-25 центнеров с гектара. В прошлом году было около 40 центнеров, но прошлый год был рекордный. Здесь было сочетание, комплекс факторов: прежде всего, выбранная стратегия по выращиванию, по уходу за сельскохозяйственными культурами и благосклонность природы, которая нам позволила получить данный урожай. В этом году не было бы и таких результатов, если бы не труд наших аграриев, которые технологическими мероприятиями сформировали максимально комфортные условия для вегетации растений», – подчеркнул Тютюник.